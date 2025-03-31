Вступительные экзамены в театральный институт. Входит очередной абитуриент. Председатель комиссии:
- Вы знакомы с произведением Булгакова ""Собачье сердце""?
- Да! Знаком!
- Ну тогда возьмите балалайку и создайте образ Шарикова.
...!...!!....!!!.....!!!!!
- Ну что ж! Неплохо! Похвальный темперамент и натурализм!
Только вот петь матерные частушки про уважаемых членов нашей комиссии и плеваться в председателя было совсем необязательно, а уж гадить на пол и мочиться на ножку стола - тем более!
еще анекдот!