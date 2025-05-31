Их развития ждут и боятся одновременно. Возможности нейросетей практически безграничны, но всегда ли человек сможет ими управлять? Как создаются эффектные видео с помощью искусственного

Их развития ждут и боятся одновременно. Возможности нейросетей практически безграничны, но всегда ли человек сможет ими управлять? Как создаются эффектные видео с помощью искусственного интеллекта и как научиться этому с нуля? Чем занимается нейрокреатор? В новом выпуске проекта«Подкаст на Шестом» беседуем с Еленой Журавлёвой, которая активно осваивает профессии рилсмейкера и нейрокреатора. С помощью нейросетей она