Клуб Химик из подмосковного Воскресенска в первый раз оказался в ? финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. В начале апреля он будет играть с Металлургом из Новокузнецка.

Клуб "Химик" из подмосковного Воскресенска в первый раз оказался в ? финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. В начале апреля он будет играть с "Металлургом" из Новокузнецка."Химик" выиграл больше половины матчей сезона и занял девятое место в зачетной таблице. В плей-офф команда уверенно выиграла у "Зауралья" (4:1) и "Тамбова" (4:2).Как ожидают поклонники хоккея, игра между "Химиком" и "Металлургом" будет жаркой. Посмотреть ее можно будет в , а также в аккаунтах телеканала на , в и .С момента образования в 1953 году хоккейный клуб "Химик" выигрывал кубок РСФСР, бронзу и серебро чемпионатов СССР, а также был победителем Первенства России.