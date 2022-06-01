В России началось производство оборудования для первой атомной электростанции Египта.

В России началось производство оборудования для первой атомной электростанции Египта.Первая египетская атомная электростанция будетпостроена в городе Эль-Дабаа, в 300 километрах от Каира, на берегу Средиземногоморя. Его возведут по отечественному проекту. АЭС будет состоять из четырехэнергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 поколенияIII+. Поставками оборудования в арабскую республику займется Госкорпорация "Росатом".Производство техники уже началось. А для детальногоознакомления с будущим проектом нашу страну посетила делегация во главе с председателемУправления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем. Его сопровождалипредседатель Управления по ядерному и радиационному контролю Египта Сами Аталлаи заместитель председателя NPPA Мохамед Рамадан.Представители арабской республики посетили рабочимвизитом Ленинградскую АЭС, а также отечественные машиностроительные заводы, занимающиесявыпуском оборудование для АЭС в рамках реализации зарубежных проектов ГК"Росатом". В России почетных гостей приняли первый заместитель генеральногодиректора компании по атомной энергетике Александр Локшин, а также руководителидивизионов и предприятий.Совместная делегация посетила город Сосновый Бор,где осмотрела новые энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Точнотакие же будут задействованы на египетской АЭС "Эль-Дабаа". Кроме того, гостям продемонстрировалипромышленную площадку энергоблоков с двумя реакторами поколения III+,введенными в эксплуатацию 2018 и 2021 годах. Визитеры оценили работу учебно-тренировочногоцентра атомной электростанции, а также посмотрели блочный пульт управления и зданиетурбины.Гости из Египта смогли лично ознакомиться и понять,как работает одна из ведущих отечественных АЭС, проект которой заложен в основупервой атомной электростанции арабской республики. Глава делегации высоко оценилсотрудничество с ГК "Росатом"."Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленнуюработу российско-египетской команды по реализации проекта. Такие визитыдемонстрируют, что проект продвигается без остановок или препятствий. Мы веримв то, что АЭС "Эль-Дабаа" не только принесет Египту новейшие энергетическиетехнологии, но и будет способствовать благосостоянию и процветанию народаЕгипта в течение ближайших десятилетий», – заявил Амгед Эль-Вакиль.Представитель российской стороны в ответпоблагодарил партнеров из Египта за слаженную совместную работу. Он подчеркнул,что реализация проекта идет по намеченному графику."Мы всегда подчеркиваем, что такие сложные,длительные и масштабные проекты могут быть реализованы только при полномвзаимопонимании между заказчиком и генеральным подрядчиком. Как я недавноузнал, в Египте на этот счет есть даже пословица: "Одна рука в ладоши нехлопает". Могу констатировать, что сейчас у проекта "Эль-Дабаа" две полноценныхзаботливых руки", – отметил Александр Локшин.К слову, согласно контракту, российская сторона нетолько построит первую в Египте АЭС, но и экспортирует в арабскую республикуотечественное ядерное топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции "Эль-Дабаа".Кроме того, наша страна проведет обучение персонала, а в течение первых десятилет будет заниматься сервисным обслуживанием новой АЭС.