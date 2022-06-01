В России началось производство оборудования для первой атомной электростанции Египта.
В России началось производство оборудования для первой атомной электростанции Египта.
Первая египетская атомная электростанция будет
построена в городе Эль-Дабаа, в 300 километрах от Каира, на берегу Средиземного
моря. Его возведут по отечественному проекту. АЭС будет состоять из четырех
энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения
III+. Поставками оборудования в арабскую республику займется Госкорпорация "Росатом".
Производство техники уже началось. А для детального
ознакомления с будущим проектом нашу страну посетила делегация во главе с председателем
Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем. Его сопровождали
председатель Управления по ядерному и радиационному контролю Египта Сами Аталла
и заместитель председателя NPPA Мохамед Рамадан.
Представители арабской республики посетили рабочим
визитом Ленинградскую АЭС, а также отечественные машиностроительные заводы, занимающиеся
выпуском оборудование для АЭС в рамках реализации зарубежных проектов ГК
"Росатом". В России почетных гостей приняли первый заместитель генерального
директора компании по атомной энергетике Александр Локшин, а также руководители
дивизионов и предприятий.
Совместная делегация посетила город Сосновый Бор,
где осмотрела новые энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Точно
такие же будут задействованы на египетской АЭС "Эль-Дабаа". Кроме того, гостям продемонстрировали
промышленную площадку энергоблоков с двумя реакторами поколения III+,
введенными в эксплуатацию 2018 и 2021 годах. Визитеры оценили работу учебно-тренировочного
центра атомной электростанции, а также посмотрели блочный пульт управления и здание
турбины.
Гости из Египта смогли лично ознакомиться и понять,
как работает одна из ведущих отечественных АЭС, проект которой заложен в основу
первой атомной электростанции арабской республики. Глава делегации высоко оценил
сотрудничество с ГК "Росатом".
"Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную
работу российско-египетской команды по реализации проекта. Такие визиты
демонстрируют, что проект продвигается без остановок или препятствий. Мы верим
в то, что АЭС "Эль-Дабаа" не только принесет Египту новейшие энергетические
технологии, но и будет способствовать благосостоянию и процветанию народа
Египта в течение ближайших десятилетий», – заявил Амгед Эль-Вакиль.
Представитель российской стороны в ответ
поблагодарил партнеров из Египта за слаженную совместную работу. Он подчеркнул,
что реализация проекта идет по намеченному графику.
"Мы всегда подчеркиваем, что такие сложные,
длительные и масштабные проекты могут быть реализованы только при полном
взаимопонимании между заказчиком и генеральным подрядчиком. Как я недавно
узнал, в Египте на этот счет есть даже пословица: "Одна рука в ладоши не
хлопает". Могу констатировать, что сейчас у проекта "Эль-Дабаа" две полноценных
заботливых руки", – отметил Александр Локшин.
К слову, согласно контракту, российская сторона не
только построит первую в Египте АЭС, но и экспортирует в арабскую республику
отечественное ядерное топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции "Эль-Дабаа".
Кроме того, наша страна проведет обучение персонала, а в течение первых десяти
лет будет заниматься сервисным обслуживанием новой АЭС.