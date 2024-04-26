«Ростелеком» запустил облачное решение для гостиничного бизнеса — систему «Цифровой отель». Оно поможет автоматизировать ключевые процессы управления бизнесом любого масштаба — от

«Ростелеком» запустил облачное решение для гостиничного бизнеса — систему «Цифровой отель». Оно поможет автоматизировать ключевые процессы управления бизнесом любого масштаба — от небольшого семейного отеля до крупной сети. Отечественная система PMS (Property Management System, система управления недвижимостью) позволит отелям заменить программное обеспечение иностранных вендоров на новый гибкий и масштабируемый инструмент для повышения эффективности бизнеса. Компания