Дорожники начали фрезеровку дорожного участка, который расположен на 60 км за селом Леднево в сторону Юрьев-Польского, сообщили в правительстве области. Кроме того, планируется в этом году

Дорожники начали фрезеровку дорожного участка, который расположен на 60 км за селом Леднево в сторону Юрьев-Польского, сообщили в правительстве области. Кроме того, планируется в этом году облагородить больше 25 километров дороги на 4 участках трассы «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский». Из поста в официальной группе правительства области в ВК Фрезерование сейчас проводится также на дорогах