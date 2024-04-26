«Подкова» – «Все для дома». Во Владимире работает современный торговый комплекс, где есть все необходимые товары для ремонта. Можно найти подходящее оборудование для летнего отдыха на даче.

«Подкова» – «Все для дома». Во Владимире работает современный торговый комплекс, где есть все необходимые товары для ремонта. Можно найти подходящее оборудование для летнего отдыха на даче. Корпус отличается красным цветом. Мария Денисова, маркетолог ТЦ «Подкова» Торговый центр «Подкова» объединяет три центра. Два мебельных и новый красный корпус «Все для дома», который открылся в ноябре