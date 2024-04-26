Перевозчик «ОКТО» в ближайшее время погасит остаток долга перед бывшими работниками. Транспортная компания уже выплатила порядка 3 миллионов 800 тысяч людям. По данным прокуратуры, «ОКТО»

Перевозчик «ОКТО» в ближайшее время погасит остаток долга перед бывшими работниками. Транспортная компания уже выплатила порядка 3 миллионов 800 тысяч людям. По данным прокуратуры, «ОКТО» уже готов отдать и остальные деньги, однако пока за наличными не идут. Напомним, транспортная организация перестала обслуживать владимирские маршруты 4 марта. Уже через 9 дней, 13-го числа, они прислали в