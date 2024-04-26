В Юрьев-Польском осудили местных жителей, организовавших фиктивные браки. Уголовное дело...

В Юрьев-Польском осудили местных жителей, организовавших фиктивные браки.Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении УФСБ России по Владимирской области.Следствием установлено, что осужденные, действуя по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранцев на территории РФ путем заключения фиктивных браков между гражданами России и гражданами Республики Таджикистан.«… Мужчина занимался поиском иностранцев, договаривался с ними об условиях получения разрешения на временное проживание на основании фиктивных браков, общался с сотрудниками органов миграционной службы. Женщина занималась поиском граждан РФ, согласных на заключение фиктивных браков, и предлагала эти кандидатуры сообщнику. В результате были созданы условия для незаконного пребывания в РФ 3 граждан Республики Таджикистан...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы (с отбыванием в исправительной колонии общего режима): мужчине – 1 год 10 месяцев, его сообщнице – 1 год 6 месяцев.Реальное отбывание наказания женщине отсрочено судом до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Ye Jinghan on Unsplash (фотосток)