Оксана Воеводина сейчас вместе с Леоном отдыхает на Черноморском побережье – впрочем, другого выбора у российских звезд просто нет, ведь границы закрыты. Однако маленькому принцу, судя по всему, и отечественные пляжи пришлись по нраву.

Оксана Воеводина сейчас вместе с Леоном отдыхает на Черноморском побережье – впрочем, другого выбора у российских звезд просто нет, ведь границы закрыты. Однако маленькому принцу, судя по всему, и отечественные пляжи пришлись по нраву.Бывшая возлюбленная Мухаммада V опубликовала в личном блоге серию кадров с подросшим сыном. В мае ребенку стукнул годик. Девушка показала, как малыш развлекается в бассейне на берегу моря.Король Малайзии после развода с Оксаной Воеводиной отказался признавать мальчика. Однако многие пользователи "Инстаграм" настаивают на том, что кареглазый карапуз невероятно похож на монарха."Маленький счастливый принц", "Леон один в один наш султан", "Такой очаровательный малыш. Интересно, как там его отец?", "Наслаждайся солнышком, малыш!", "Он очень похож на малайца", "Как же сынок похож на отца!" – уверены подписчики экс-супруги короля Малайзии.29 Июн 2020 в 4:52 PDTОксана Воеводина вышла замуж за Мухаммада V в 2018 году. Тогда все думали, что бывшая модель и участница конкурсов красоты вытянула счастливый билет, заполучив в супруги настоящего короля. Однако семейная идиллия длилась недолго. Лишь только девушка родила сына, монарх заявил, что ребенок не его. Однако Мисс Москва все отрицает и уверяет, что маленький Леон – наследный принц.