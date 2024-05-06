Решения о продлении отопительного сезона пока не было.

Пресс-служба мэрии сообщила, что на объектах социальной сферы во Владимире может быть возоблена подача отопления, но пока не принято решение о включении. Согласно информации, отопительный сезон завершился в столице региона 27 апреля, и все теплоснабжающие организации перешли на летний режим работы.Однако в регионе наступило похолодание, с ночными "минусовыми" температурами. В квартирах, школах, детских садах и больницах стало холодно, и жители просят включить отопление снова.Согласно представителям администрации города, отопительный период начнется после пяти дней подряд средней температуры ниже 8 градусов. После этого будет принято соответствующее решение, но на возобновление отопления потребуется как минимум 2-3 дня.