Авария вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. И хоть произошла она еще 2 моя, но споры идут до сих пор – соответствующий пост в автомобильном паблике набрал почти 50 тысяч просмотров и

Авария вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. И хоть произошла она еще 2 моя, но споры идут до сих пор – соответствующий пост в автомобильном паблике набрал почти 50 тысяч просмотров и больше 200 комментариев. Само ДТП произошло на стыке улицы Юбилейной и Рпенского проезда. Столкнулись Лада Гранта и БМВ. Видеорегистратор записал, как отечественное авто