Арматурный завод «Гусар» в Гусь-Хрустальном снова открыл двери для молодых специалистов. Ведь люди для этого предприятия – основное богатство. В прошлом году арматурный завод посетили

Арматурный завод «Гусар» в Гусь-Хрустальном снова открыл двери для молодых специалистов. Ведь люди для этого предприятия – основное богатство. В прошлом году арматурный завод посетили школьники, в этом студенты Гусевского стекольного колледжа. Игорь Шкандин, ген. директор арматурного завода “Гусар” Мы планируем сделать это мероприятие ежегодным. Быть открытыми для нашего, прежде всего, взаимодействия с будущими молодыми