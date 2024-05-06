Во Владимире исчезло одно из самых любимых граффити горожан Во Владимире снесли старый дом на...

Во Владимире исчезло одно из самых любимых граффити горожанВо Владимире снесли старый дом на улице Погодина - и вместе с ним из областной столицы исчезло одно из самых любимых граффити горожан. Осенние Ван Гог и Дали.Автор - известный владимирский уличный художник Мишкин. На своей странице он разместил видео сноса, подписав его "этому суждено было случиться, увы". Ван Гога и Сальвадора Дали, сдувающих осеннюю листву, Мишкин нарисовал в 2021 году в рамках проекта "Загфест"."Рад, что работа хоть ненадолго стала частью этого города и заставляла вас улыбнуться"- так написал в своем блоге художник.В комментариях его поддержали горожане: "Впереди много впечатляющих и вдохновляющих работ со смыслом".