Во Владимире исчезло одно из самых любимых граффити горожан
Во Владимире снесли старый дом на...
Во Владимире исчезло одно из самых любимых граффити горожан
Во Владимире снесли старый дом на улице Погодина - и вместе с ним из областной столицы исчезло одно из самых любимых граффити горожан. Осенние Ван Гог и Дали.
Автор - известный владимирский уличный художник Мишкин. На своей странице он разместил видео сноса, подписав его "этому суждено было случиться, увы". Ван Гога и Сальвадора Дали, сдувающих осеннюю листву, Мишкин нарисовал в 2021 году в рамках проекта "Загфест".
"Рад, что работа хоть ненадолго стала частью этого города и заставляла вас улыбнуться"- так написал в своем блоге художник.
В комментариях его поддержали горожане: "Впереди много впечатляющих и вдохновляющих работ со смыслом".