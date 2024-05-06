Муромским работникам выплатили задолженность по зарплате на сумму свыше 2 миллионов...

Муромским работникам выплатили задолженность по зарплате на сумму свыше 2 миллионов рублейМуромская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства, в ходе которой установлено, что у АО «Муромское ПАТП» имелась задолженность по заработной плате перед 84 работниками за февраль 2024 года.«В отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам прокурорского вмешательства работникам были выплачены заработные платы на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений