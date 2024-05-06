Собака Найда и кот Абрикот из владимирского приюта мечтают о преданных хозяевах Продолжаем...

Собака Найда и кот Абрикот из владимирского приюта мечтают о преданных хозяевахПродолжаем помогать пристроить животных, которым так нужен дом. На этот раз о помощи просят волонтеры Зоохелп-33.Хозяев ищет собака Найда. Умная, добрая и давно мечтающая обрести настоящего друга. Она - собака-компаньон. Взрослая, спокойная, никуда не побежит, ничего не испортит - лишь бы ее полюбили. И, наконец, забрали домой.Еще в поисках дома кот-Абрикот. Его предали прежние хозяева. У Абрикота- неизлечимая болезнь суставов. Но он ласковый, знает лоток, ест всё. И тоже ждет любви и внимания.Забрать Найду по телефону: 8-900-584-21-62Забрать Абрикота по телефону: 8-920-904-52-46 - мессенджеры