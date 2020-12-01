Политическая партия Зеленая альтернатива готова выдвинуть стилиста и шоумена Сергея Зверева на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил глава политсилы Руслан Хвостов.

Политическая партия "Зеленая альтернатива" готова выдвинуть стилиста и шоумена Сергея Зверева на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил глава политсилы Руслан Хвостов.В партии напомнили, что Зверев выступает с яркими инициативами по охране природы и защищает озеро Байкал. "Это близкий по духу партии "Зеленая альтернатива" человек", – говорится в сообщении."Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу", – сказал глава партии Руслан Хвостов.В своем "Инстаграм" стилист отметил, что пользователи соцсетей все чаще предлагают ему стать депутатом Госдумы от Бурятии.В марте прошлого года Сергей Зверев вышел на одиночный пикет у Кремля в защиту Байкала. После этого строительство завода по производству питьевой воды на озере было приостановлено.Партия "Зеленая альтернатива" создана в декабре 2019 года. В феврале в Минюст поданы документы на регистрацию. В марте состоялся учредительный съезд партии. Главой политсилы избран Руслан Хвостов.