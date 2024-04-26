«Ростелеком» рассказал начинающим владимирским предпринимателям о популярных цифровых сервисах для бизнеса в рамках юбилейного, пятого, набора бесплатного наставничества «Терра».

«Ростелеком» рассказал начинающим владимирским предпринимателям о популярных цифровых сервисах для бизнеса в рамках юбилейного, пятого, набора бесплатного наставничества «Терра». Мероприятие прошло в концертном баре «Цех», его посетили более 400 человек. Основной упор представители провайдера сделали на «Виртуальной АТС», «Видеонаблюдении», «Умных экранах» —сервисах, которые могут быть полезны для бизнеса любого масштаба и любой сферы деятельности. Юлия