Представитель американской администрации сделал заявление об отношениях Вашингтона и Москвы. По его словам, действия Белого дома при новом президенте будут отличаться от тех, которые были при его предшественнике.

Представитель американской администрации сделал заявление об отношениях Вашингтона и Москвы. По его словам, действия Белого дома при новом президенте будут отличаться от тех, которые были при его предшественнике.Член администрации рассказал, что Америка хотят иметь предсказуемые и стабильные связи с Россией. Он отметил, что Вашингтон не заинтересован ни в "перезагрузке" отношений с Москвой, ни в их эскалации.В Белом доме также заверили, что Соединенные Штаты привлекут Россию к ответственности, если она попытается "преступить границы", принятые и уважаемые другими государствами.Во время брифинга член администрации сообщил, что Вашингтон вводит санкции против 14 организации, связанных с делом блогера Алексея Навального. В список попали девять российских компаний, три немецких, одна швейцарская и один российский государственный исследовательский институт.Известие прокомментировал генерал ФСБ Владимир Джабаров. По его мнению, Америка "перешла все грани допустимого", Россия должна жестко ответить на введенные ограничения. Эксперт признался, что у него сложилось впечатление, будто администрация ищет любой предлог для санкций, передает .Ранее американская администрация предупредила Москву о возможном введении ограничений за "злонамеренные действия". В частности, Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы, многочисленных кибератаках и в отравлении Навального.