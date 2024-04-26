Фармацевтическая компания из Петушинского района зарегистрировала аналог «Спинразы».

Лекарство «Спинраза» используется для лечения атрофии мышечных тканей. Отечественный аналог «Лантесенс» зарегистрировала компания из Петушинского района.Ожидается что цена препарата на рынке будет на 15% меньше аналога из США. Однако препарат должен пройти патентную защиту, прежде чем его можно будет приобрести.