В посёлке Красная Горбатка прокурор обнаружил множественные нарушения во время проверки состояния дороги.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проверки состояния дороги обнаружили ряд нарушений. Дорога является грунтовой, движение пешком и проезд экстренных служб затруднён.Дополнительное укрепление покрытия отсутствует, что привело к размытию паводком. В грунте есть множество просадок и колеи. Прокуратура внесла главе посёлка представление. Исправление нарушений находится под контролем прокурора.