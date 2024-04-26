Деньги потребуются на реконструкцию помещений.

26 апреля Заксобрание Владимирской области утвердило изменения в бюджете. Большое внимание уделено выделению 150 миллионов рублей на приобретение помещений для нового учебного корпуса владимирского филиала ПИМУ. Кроме основного профиля "лечебное дело", в этом году будет добавлено направление "педиатрия", а для ординаторов - "неонатология".Ранее депутаты горсовета проголосовали за передачу в областную собственность дома-"утюга". Именно здесь будет создан учебный корпус для будущих медиков. Дополнительные средства будут выделены на реконструкцию переданных помещений.