К юбилею в одной из пожарных частей Владимира открылся обновленный музей службы 30 апреля...

К юбилею в одной из пожарных частей Владимира открылся обновленный музей службы30 апреля исполняется 375 лет пожарной охране России. К юбилею в одной из пожарных частей Владимира открылся обновленный музей службы. С подробностями Вера Куликова.Первыми посетителями обновленной выставки стали сотрудники МЧС, ветераны. Среди гостей- главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев. Сам профессиональный огнеборец. С 2005 по 2012 годы Сергей Станиславович руководил главным управлением МЧС России по Владимирской области. В экспозиции- все периоды становления пожарной охраны на владимирской земле, рассказывает Алексей Купин- главный спасатель региона.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Здесь очень интересно проводить время. Выставка является очень популярной. За годы более четырехсот тысяч посетителей. Соответственно мы сегодня говорим, что в новых условиях готовы дальше работать на благо противопожарной пропаганды, информирования, развития патриотического воспитания наших детей, молодежи.На стендах- история противопожарной службы. Сведения собирали по крупицам в архивах МВД и Госархиве области. Главный идейный вдохновитель музея-Татьяна Бобкова. В пожарной охране она с 1976 года. С огнем боролись её прадед, дед и отец.Татьяна Бобкова, начальник Центра противопожарной пропаганды общественных связей Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Вот перед вами фрагмент документа от 30 апреля 1808 года за номером 22922 . В нем написано, что во Владимире и в 60 губернских городах Российской империи учредить пожарные команды при полицейских частях. Вот за счет города содержать и финансировать.Команда развивалась- так во Владимире появилось первое пожарное депо на улице Спасской. Огнеборцев было всего 9. И возгорания тогда тушили всем миром. Существовала пожарная повинность. От которой не освобождалось даже духовенство.Татьяна Бобкова, начальник Центра противопожарной пропаганды общественных связей Главного управления МЧС России по Владимирской области:- На воротах домов появились жестяные таблички из соображения пожарных инструментов. То есть кому с чем бежать. Таким образом составлялся дополнительный обоз пожарный в помощь городской малочисленной пожарной команде.Главный летописец службы рассказывает: древний Владимир горел 16 раз. Пламя уничтожало город и частично, и полностью. Восстановлена картина одного из самых крупных пожаров.Татьяна Бобкова, начальник Центра противопожарной пропаганды общественных связей Главного управления МЧС России по Владимирской области:- В ночь на 1 октября 1719 года. Вот она вдова, у меня за спиной. Ее фамилия указана Тимофеева. Не указывается первопричина, но догадаться несложно. Вот три потенциальных очага у меня за спиной -печь,утюг, светец-свечка. Что могло послужить неизвестно, но начался пожар от ее избы, охватил в считанные минуты всю территорию Владимира.Во все времена пожарные - профессия героическая. На почетном месте в музее- доска памяти. На ней- имена и портреты современных огнеборцев. Тех, кто погиб, спасая жизни других. Во многих городах улицы названы в их честь.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир"