Фармацевтическая компания с производственной базой в Петушинском районе зарегистрировала жизненно...

Фармацевтическая компания с производственной базой в Петушинском районе зарегистрировала жизненно важный препаратФармацевтическая компания "Генериум" зарегистрировала в госреестре лекарственных средств препарат "Лантесенс".Это отечественный аналог одного из самых дорогих препаратов в мире - "Спинразы" - которое назначается для лечения спинальной мышечной атрофии.Это смертельно опасное генетическое заболевание, при котором происходит постепенная атрофия скелетной мускулатуры. Без лечения СМА - пациенты со временем утрачивают возможность не только двигаться, стоять или сидеть, но даже глотать и дышать.Американская "Спинраза" для них - жизненно важное лекарство. Применять его нужно постоянно и длительно, но стоимость одного укола превышает пять миллионов рублей. Предприятию "Генериум" (оно базируется в Петушинском районе) удалось воспроизвести препарат, организовать полный цикл производства.Ожидается, что аналог - российское лекарство "Лантесенс" - будет как минимум на 15% дешевле импортного оригинала.