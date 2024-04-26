Смотрите Вести в 21:05: во Владимире появится Стела трудовой доблести
Разбор полётов
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Смотрите "Вести" в 21:05: во Владимире появится "Стела трудовой доблести"
Разбор полётов
- Будущее аэродрома Семязино, трагедия в областном перинатальном центре и новый владелец дома-утюга. Главное с брифинга губернатора.
Вклад в Победу
- Во Владимире появится "Стела трудовой доблести". Где разместят монумент, и как он будет выглядеть?
Шанс для Марка
И двенадцатилетнему Марку из Владимира требуется помощь. У мальчика атипичный аутизм, но есть способ сделать его жизнь немного легче.