Смотрите Вести в 21:05: во Владимире появится Стела трудовой доблести Разбор полётов -...

Смотрите "Вести" в 21:05: во Владимире появится "Стела трудовой доблести"Разбор полётов- Будущее аэродрома Семязино, трагедия в областном перинатальном центре и новый владелец дома-утюга. Главное с брифинга губернатора.Вклад в Победу- Во Владимире появится "Стела трудовой доблести". Где разместят монумент, и как он будет выглядеть?Шанс для МаркаИ двенадцатилетнему Марку из Владимира требуется помощь. У мальчика атипичный аутизм, но есть способ сделать его жизнь немного легче.