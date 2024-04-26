Во владимирской области за четыре месяца выявили всего 23 фальшивые банкноты Мошенники, похоже,...

Во владимирской области за четыре месяца выявили всего 23 фальшивые банкнотыМошенники, похоже, совсем утратили интерес к подделке денежных знаков. В регионе за четыре месяца выявили всего 23 фальшивые банкноты. Вдвое меньше, чем год назад.Чаще всего их обнаруживают в банках, куда приезжает наличная выручка из магазинов. Среди находок в основном - пятитысячные купюры, две двухтысячные подделки, четыре купюры номиналом тысяча рублей и одна десятирублевая монета. Железные деньги подделывать, как известно, дорого и невыгодно.Центробанк постоянно выпускает ролики, пособия, даже игры для детей, обучая граждан с малых лет распознавать "фальшивки".А кассовые работники торговых сетей могут пройти бесплатные дистанционные курсы Университета Банка России. Получить сертификат и отличительный знак.