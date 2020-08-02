Авария случилась накануне в 16:00 на трассе М-4 Дон в Хлевенском районе Липецкой области.

Авария случилась накануне в 16:00 на трассе М-4 Дон в Хлевенском районе Липецкой области.«Mitsubishi Outlander» под управлением 36-летнего жителя Владимира столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Ford Kuga», в котором находилась семья из Санкт-Петербурга, сообщил паблик "Подслушано Автомобилистов | Владимир".Погибли 3 человека: 37-летний водитель «Ford Kuga», его 36-летняя супруга и 13-летний сын. Их 10-летняя дочь была госпитализирована. Травмы получили пассажирка и 3-летний ребенок, находившиеся в «Mitsubishi».