За проявленную смелость и решительность при спасении утопающего подростка наградили в МЧС области. Егору Филатову из поселка Октябрьский Вязниковского района вручили грамоту и наградные

За проявленную смелость и решительность при спасении утопающего подростка наградили в МЧС области. Егору Филатову из поселка Октябрьский Вязниковского района вручили грамоту и наградные наручные часы. 23 июня молодой человек не растерялся в опасной ситуации. Егор находился у водоема поселка Октябрьский, он увидел утопающую девочку, которая кричала и не могла сама выбраться из воды. Юноша