Дама заходит в автосалон Лексус, и сразу видит машину своей мечты. Она
подходит к машине, открывает дверцу, ощупывает кожаные сиденья, и в этот
момент случайно пукает. Она быстро оглядывается вокруг, надеясь, что
сзади никого нет, и, как назло, сзади нее уже стоит дилер.
- Чем я могу вам помочь, мадам? - спрашивает он.
Смущенная дама отвечает:
- Я бы хотела узнать цену этой машины.
Дилер говорит, улыбаясь:
- Мадам, если вы пернули, всего лишь прикоснувшись к машине, вы усретесь,
услышав цену.
еще анекдот!