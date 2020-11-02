Часть мероприятия пройдёт в онлайн-формате.

Завтра, 3 ноября, Владимир присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Из-за пандемии коронавируса она пройдёт в онлайн-формате.Владимирский театр драмы в аккаунте «Вконтакте» покажет два спектакля: «Тайна Старого дома» в 19:00 и «Леди Макбет Мценского уезда» в 21:30.Кукольный театр областного центра также приготовил у себя на странице два показа: «Волк и семеро козлят» в 11 часов и «Богатырь Илья из Мурома» в 18 часов.Воочию можно будет увидеть «Сказки, рассказанные ночью», которые представит театр-студия «Новая сцена». Начало в 21:00. Вход бесплатный.В областной научной библиотеке состоится концертная программа музыкально-просветительского театра «Мировые хиты мюзикла и оперетты». Для владимирцев выступят камерный струнный квартет «Hiqh Life Classic Quartet», также сольные исполнители: Алексей Ярыгин, Юлия Лючина, Екатерина Крюкова, Юлия Покачалова, Светлана Балашова, Георгий Стругов.В программе вечера номера из известных оперетт и мюзиклов: «Сильва», «Голубая камея», «Летучая мышь», «Чикаго», «Кошки», «Юнона и Авось», «Иисус Христос – суперзвезда», Notre Dame de Paris, «Звуки музыки», «Зорро».Запланирована прямая трансляцию на «Культура.рф», сайте библиотеки и в её группах в соцсетях. Начало в 20 часов. Вход свободный, количество мест ограничено.Посещение мероприятий по предварительной записи: 8(4922)333-700.