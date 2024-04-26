Нелегальная лаборатория располагалась в деревне Ставрово Вязниковского района. В декабре 2022 года мужчины арендовали нежилое помещение, чтобы производить наркотики. Как сообщили в

Нелегальная лаборатория располагалась в деревне Ставрово Вязниковского района. В декабре 2022 года мужчины арендовали нежилое помещение, чтобы производить наркотики. Как сообщили в прокуратуре, там фигуранты разместили специальное химическое и другое вспомогательное оборудование. Из пресс-релиза прокуратуры области В период с 17 апреля по 5 мая 2023 года, обладая информацией о способе изготовления наркотиков, осужденные незаконно произвели