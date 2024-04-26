Жителя Гороховец осудили за убийство друга, к которому приревновал жену.

В конце июля 2023 года в городе Гороховец произошла трагедия. Обвиняемый, ранее судимый за тяжкие телесные, подружился с будущей жертвой на улице. В доме они стали распивать спиртные напитки.Когда алкоголь был выпит, приятель пошёл за добавкой. Обвиняемому показалось, что с мужчиной ушла его жена. Женщина в это время пряталась в подвале дома. По возвращению ревнивец поссорился с новым другом и нанёс не менее семи ударов ножом.По завершению преступления фигурант приказал соседке вызвать скорую и лёг спать. Жена обвиняемого выбралась из подвала и вызвала полицию. Как сообщает прокуратура Владимирской области, суд признал обвиняемого виновным и назначил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.