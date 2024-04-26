У студента родился сын. Приходят друзья поздравлять его. Один из них подходит к кроватке, внимательно посмотрел на ребенка и говорит:
- Слышь, Колька, твой сын будет министром обороны.
- А почему ты так решил?
- А смотри как орет, командный голос вырабатывает.
Подошел другой парень к кроватке и говорит:
- Нет, это будущий министр финансов растет.
- А почему ты так решил?
- А смотрите как пальчиками шевелит, деньги считать учиться.
Подошел третий друг к кроватке, внимательно посмотрел на ребенка и говорит:
- Друзья мои, вы все ошиблись. Это будущий президент России родился.
- А почему ты так решил?
- Ну какже, смотрите, по уши в г#вне, но как голову важно держит.
еще анекдот!