Аэропорт в Семязино ждет масштабная реконструкция. Об этом в ходе брифинга рассказал губернатор области. Александр Авдеев отметил – 22 апреля было подписано распоряжение правительства

Аэропорт в Семязино ждет масштабная реконструкция. Об этом в ходе брифинга рассказал губернатор области. Александр Авдеев отметил – 22 апреля было подписано распоряжение правительства России о временной передаче в собственность Владимирской области на период реконструкции искусственной взлётно-посадочной полосы. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Две задачи: удлинить взлетно-посадочную полосу и получить возможность принимать суда большой емкости.