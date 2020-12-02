В основном жители нуждались в консультациях по мерам социальной поддержки или в организации бесконтактной доставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости.

Более 6 700 жителей Владимирской области за время пандемии обратились за помощью на круглосуточный социальный телефон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Среди них: пожилые люди, малообеспеченные граждане, семьи с детьми.«В основном жители нуждались в консультациях по мерам социальной поддержки или в организации бесконтактной доставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости», - рассказывают в Белом доме.Лишь за минувшую неделю соцработники и волонтёры развезли нуждающимся 89 продуктовых наборов.«За весь период пандемии пожилым людям, инвалидам, одиноко проживающим пенсионерам, малоимущим гражданам бесконтактно доставлены почти 33 500 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости», - пояснили в департаменте социальной защиты населения.В отдалённых населённых пунктах на вызовы отправляются мобильные бригады помощи.«Пенсионерам помогают в приготовлении пищи, уборке, оплате коммунальных услуг и в других бытовых делах, поддерживают морально», - отмечают в пресс-службе обладминистрации.«Большую благодарность выражаю работнику Отдела социальной защиты населения Октябрьского района Владимира Алине Николаевне Гвоздевой», – такое сообщение поступило в Департамент социальной защиты населения от 71-летней пенсионерки из Владимира.В 17 комплексных центрах соцобслуживания населения в дистанционном формате, через «ZOOM» и соцсети для бабушек и дедушек Владимирской области проводятся уроки по информационной грамотности, лекции, мастер-классы и виртуальные путешествия. В них приняли участие более 26 тысяч человек.Напоминаем, что социальный телефон работает круглосуточно. Дозвониться можно по номерам: 8-800-450-01-21 и (4922) 36-28-33.