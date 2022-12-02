Музей-заповедник Мураново приглашает взглянуть на искусные полотна русского портретиста и погрузиться в национальный колорит прошлого. Торжественное открытие выставки картин Бориса ..

Музей-заповедник "Мураново" приглашает взглянуть на искусные полотна русского портретиста и погрузиться в национальный колорит прошлого. Торжественное открытие выставки картин Бориса Кустодиева "Русь купеческая" состоится 15 декабря.На территории дворянской усадьбы XIX века представят экспозицию из 17 работ знаменитого живописца, передает телеканал . Посетителей ждет уникальная серия акварелей, созданная автором в завершении творческого пути.Кроме того, в перечень экспонатов войдут карандашные эскизы, напоминает сайт "". Борис Кустодиев отразил в них крестьянский и провинциальный мещанско-купеческий быт.Вход в выставочный зал по стандартным билетам будет осуществляться с 16 декабря.Демонстрация картин Бориса Кустодиева продлится вплоть до 26 февраля 2023 года.сообщает, что в программу выставки входят экскурсии и мастер-классы.Музей открыт ежедневно с 10:00, кроме понедельника, вторника и последней пятницы месяца.