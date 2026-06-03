Сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и ключевых деловых событий в мире. Тема этого года –

Сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и ключевых деловых событий в мире. Тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». На форуме соберутся десятки тысяч участников: главы государств, руководители крупных компаний. На пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. Делегацию Владимирской области возглавил