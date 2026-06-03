Проект повысит надежность теплоснабжения микрорайона.

На строительной площадке выполняют вертикальную планировку территории.В ближайшие дни приступят к выносу инженерных сетей и подготовке бетонного основания под здание котельной и дымовую трубу.Параллельно части котельного оборудования и конструкций собирают на заводе подрядчика.«Для города это важный и долгожданный проект. Он позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей микрорайона и полностью отказаться от старой нерентабельной ведомственной котельной. Строительный процесс находится на особом контроле», — отметил глава Петушинского округа Алексей Копытов.Ожидается, что новая котельная начнет подавать тепло жителям к предстоящему отопительному сезону.