Они отправляли контактам от имени чиновника фейковые документы.

Во Владимирской области продолжают орудовать мошенники, маскирующиеся под чиновников. Об этом сообщает правительство региона.Один из жителей получил сообщение от фейкового аккаунта замгубернатора Владимира Куимова с поддельными документами. Они отправляли контактам от имени чиновника фейковые документы.Власти призывают к бдительности и перепроверке информации. Напомним, ранее мы писали, что