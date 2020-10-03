Основная цель этих учений – отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2 октября Владимирская область приняла участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Основная цель этих учений – отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.В ходе тренировки в регионе были развёрнуты объекты гражданской обороны, тестировалась работа систем оповещения населения, проводились учения по ликвидации условных ЧС.​В соответствии с легендой учений, на территории Нерлинских очистных сооружений в посёлке Боголюбово, произошло возгорание на складе, что привело к утечке хлора. К ликвидации последствий условного происшествия незамедлительно приступили специалисты объектового аварийного формирования, в скором времени там уже работала группировка сил и средств ТП РСЧС, пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований.​В ГУ МЧС по Владимирской области сообщили: в ходе отработки практических действий Всероссийской тренировки по гражданской обороне все поставленные задачи были выполнены.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)