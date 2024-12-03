При открытии изображения с ссылки на телефон пользователя скачиваются личные данные, пароли и банковские реквизиты.

Пресс-служба правительства Владимирской области сообщила о новом способе обмана, который используют мошенники. Злоумышленники начали рассылать фишинговые ссылки в мессенджере WhatsApp, маскируя их под обычные открытки.При открытии изображения с ссылки на телефон пользователя скачиваются личные данные, пароли и банковские реквизиты. Для этого нужно только нажать на картинку. Специалисты настоятельно рекомендуют отключить автозагрузку сообщений в настройках, а также регулярно обновлять программное обеспечение устройства для повышения безопасности.Напомним, ранее мы писали, что