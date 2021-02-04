38-летняя супермодель – многодетная мать. У Натальи Водяновой пять детей от двух браков. От первого супруга, британского аристократа Джастина Портмана, знаменитость родила Лукаса Александра, Неву и Виктора. От второго мужа французского бизнесмена Антуана Арно у манекенщицы появились сыновья Максим и Роман.

38-летняя супермодель – многодетная мать. У НатальиВодяновой пять детей от двух браков. От первого супруга, британского аристократаДжастина Портмана, знаменитость родила Лукаса Александра, Неву и Виктора. Отвторого мужа французского бизнесмена Антуана Арно у манекенщицы появилисьсыновья Максим и Роман.Лукас Александр ПотманЛукас родился 22 декабря 2001 года. Молодой человекунаследовал модельную внешность матери. В 17 лет юноша впервые вышел на подиум,выступив на Неделе мужской моды в Париже. В одном из интервью первенецВодяновой признавался, что путь матери в профессии и в благотворительнойдеятельности всегда вдохновлял его. Между тем сам он пока не определился, чембудет заниматься в будущем.Лукас любит готовить. Он частенько балует родных блюдамисобственного приготовления. Юноша ходил на мастер-классы к известным поварам.Папа Лукаса – Джастин Портман – происходит из семьи пэров.Отец и сын не имеют титулов, но считаются аристократами.Отпрыск Натальи Водяновой уже встретил свою любовь.Избранницей молодого человека стала некая Мила Разафи – брюнетка маленькогороста. Девушка не имеет никакого отношения к модельному бизнесу и актерству.Влюбленный вместе уже три года. Лукас познакомил зазнобу с родителями, которые нестали препятствовать этим отношениям.Нева ПортманНева Портман родилась 24 марта 2006 года. С самого детствамалышка восхищала окружающих миловидной внешностью. В очень юном возрасте Невавместе с родительницей снялась в рекламе одежды. Девочка несколько раз становиласьлицом детских брендов.Ранее Наталья Водянова говорила, что Нева – самая сознательнаяиз ее отпрысков. Девочка беспокоится о будущем планеты, ее интересуетсохранение природы и жизнь животных. Модель обожает наблюдать за тем, какменяется ее наследница. Наталья гордится дочкой.Виктор ПортманВиктор Портман родился 13 сентября 2007 года. Третьегоребенка Наталья назвала в честь своего деда. По словам модели, е сын – живая памятьо родственнике, ветеране войны. Дед знаменитости, Громов Виктор Филиппович ушелна фронт в 16 лет. Он служил радистом на подводной лодке. После 1945-го предокВодяновой участвовал в разминировании Черного моря. Модель всегда гордиласьродственником.Появление Виктора изменило жизнь супермодели, она захотела завершитькарьеру, чтобы всецело посвятить себя материнству. В 2011 году Натальяпривозила сына на родину, в Нижний Новгород. Тогда журналистам удалось выяснить,что Виктор, как и другие дети Водяновой, понимает по-русски, но говорят на немплохо. Парень учится во французской школе в Лондоне.Максим АрноПосле развода с Джастином Портманом Наталья Водянова началавстречаться с сыном мультимиллиардера, французским бизнесменом Антуаном Арно.Через три года у них родился совместный ребенок. 2 мая 2014 года на свет появился Максим Арно. Для бизнесмена это был первенец.В январе 2020 года Наталья привозила Максима в Москву.Мальчик побывал на Красной площади, посмотрел елку, парк "Зарядье". Мама иотпрыск пообедали пельменями в ресторане "Пушкинъ" и сходили набалет "Щелкунчик".Роман АрноСамый младший из детей Натальи Водяновой появился на свет 4июня 2016 года. Супермодель родила сына в Париже. Уже через три недели послеродов знаменитость вышла на подиум.По словам Натальи, она с пеленок объясняет детям, как важнопомогать людям. Роман, как заметила звезда, не является исключением. Водянова надеется,что ее наследники в будущем не забудут о благотворительности.