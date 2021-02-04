38-летняя супермодель – многодетная мать. У Натальи
Водяновой пять детей от двух браков. От первого супруга, британского аристократа
Джастина Портмана, знаменитость родила Лукаса Александра, Неву и Виктора. От
второго мужа французского бизнесмена Антуана Арно у манекенщицы появились
сыновья Максим и Роман.
38-летняя супермодель – многодетная мать. У Натальи
Водяновой пять детей от двух браков. От первого супруга, британского аристократа
Джастина Портмана, знаменитость родила Лукаса Александра, Неву и Виктора. От
второго мужа французского бизнесмена Антуана Арно у манекенщицы появились
сыновья Максим и Роман.
Лукас Александр Потман
Лукас родился 22 декабря 2001 года. Молодой человек
унаследовал модельную внешность матери. В 17 лет юноша впервые вышел на подиум,
выступив на Неделе мужской моды в Париже. В одном из интервью первенец
Водяновой признавался, что путь матери в профессии и в благотворительной
деятельности всегда вдохновлял его. Между тем сам он пока не определился, чем
будет заниматься в будущем.
Лукас любит готовить. Он частенько балует родных блюдами
собственного приготовления. Юноша ходил на мастер-классы к известным поварам.
Папа Лукаса – Джастин Портман – происходит из семьи пэров.
Отец и сын не имеют титулов, но считаются аристократами.
Отпрыск Натальи Водяновой уже встретил свою любовь.
Избранницей молодого человека стала некая Мила Разафи – брюнетка маленького
роста. Девушка не имеет никакого отношения к модельному бизнесу и актерству.
Влюбленный вместе уже три года. Лукас познакомил зазнобу с родителями, которые не
стали препятствовать этим отношениям.
Нева Портман
Нева Портман родилась 24 марта 2006 года. С самого детства
малышка восхищала окружающих миловидной внешностью. В очень юном возрасте Нева
вместе с родительницей снялась в рекламе одежды. Девочка несколько раз становилась
лицом детских брендов.
Ранее Наталья Водянова говорила, что Нева – самая сознательная
из ее отпрысков. Девочка беспокоится о будущем планеты, ее интересует
сохранение природы и жизнь животных. Модель обожает наблюдать за тем, как
меняется ее наследница. Наталья гордится дочкой.
Виктор Портман
Виктор Портман родился 13 сентября 2007 года. Третьего
ребенка Наталья назвала в честь своего деда. По словам модели, е сын – живая память
о родственнике, ветеране войны. Дед знаменитости, Громов Виктор Филиппович ушел
на фронт в 16 лет. Он служил радистом на подводной лодке. После 1945-го предок
Водяновой участвовал в разминировании Черного моря. Модель всегда гордилась
родственником.
Появление Виктора изменило жизнь супермодели, она захотела завершить
карьеру, чтобы всецело посвятить себя материнству. В 2011 году Наталья
привозила сына на родину, в Нижний Новгород. Тогда журналистам удалось выяснить,
что Виктор, как и другие дети Водяновой, понимает по-русски, но говорят на нем
плохо. Парень учится во французской школе в Лондоне.
Максим Арно
После развода с Джастином Портманом Наталья Водянова начала
встречаться с сыном мультимиллиардера, французским бизнесменом Антуаном Арно.
Через три года у них родился совместный ребенок. 2 мая 2014 года на свет появился Максим Арно. Для бизнесмена это был первенец.
В январе 2020 года Наталья привозила Максима в Москву.
Мальчик побывал на Красной площади, посмотрел елку, парк "Зарядье". Мама и
отпрыск пообедали пельменями в ресторане "Пушкинъ" и сходили на
балет "Щелкунчик".
Роман Арно
Самый младший из детей Натальи Водяновой появился на свет 4
июня 2016 года. Супермодель родила сына в Париже. Уже через три недели после
родов знаменитость вышла на подиум.
По словам Натальи, она с пеленок объясняет детям, как важно
помогать людям. Роман, как заметила звезда, не является исключением. Водянова надеется,
что ее наследники в будущем не забудут о благотворительности.