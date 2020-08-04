Не на чем добраться до школы. Деревни Старая Ротово и Кривицы Муромского района лишили школьного автобуса.

Не на чем добраться до школы. Деревни Старая Ротово и Кривицы Муромского района лишили школьного автобуса. Он возил детей в муромскую школу №18. В чём причина? И как в сентябре детям ехать на занятия?Как добраться до любимой школы? Ирина Никитина живет в Старом Ротове, в 17 км от Мурома. В городе учатся ее двое детей. До этого года они добирались на школьном автобусе. В дороге - 15 минут. Но весной транспорта их лишили.Ирина Никитина: «С автобусом, конечно, удобно. Да, мы нуждаемся. Не всегда получается отвезти детей в школу. Тоже у нас и хозяйство, и работа».Автобусом пользовались 23 ученика. Большинство - из многодетных семей. Школа и ученики принадлежат разным муниципалитетам. 10 лет ребят возили за счет администрации округа. Теперь же, согласно федеральному закону об образовании, за подвоз отвечают либо сами родители, либо районная администрация. Детей предложили перевести в районную школу - к ней подвоз будет организован. Но родителей это не устраивает.Лариса Козлова: «Очень далеко. До школы на машине ехать минут 40. Представляете, сколько автобус с детьми будет ехать до этой школы. Причем он не только детей из нашей деревни будет забирать, а еще из нескольких деревень. То есть в пути будет составлять порядка часа».Другой вариант - рейсовый автобус. Но он может довезти только до Мурома.Ирина Никитина: «Автобус у нас приходит в пол 7 утра, в 12. Обратного рейса нет. - то есть детей можно довезти туда, а обратно их никто не привезет? - Совершенно верно».С просьбой вернуть транспорт родители обратились в муромскую администрацию. Но организовать бесплатный подвоз детей округ сможет только при наличии компенсации со стороны района, объясняет главный юрист управления образования администрации округа Муром Галина Отмахова.Галина Отмахова, главный юрист управления образования администрации округа Муром: «Главой округа Муром Рычковым было предложено в район проект-соглашение и направлено в район с сопроводительным письмом о том, что мы готовы заключить соглашение и подвозить детей района».В районной администрации детям предлагают обучаться в местных школах. Либо добираться до Мурома на личном транспорте.Татьяна Масленникова, заместитель главы администрации Муромского района, начальник управления образования: «Такие деревни, как Макаровка,, Кривицы, Старое и Новое Ратово закреплены за Ковардицкой средней школой. Бюджет на 2020 год уже есть. Изыскать из бюджета деньги на компенсацию учащихся на подвоз детей в школы округа Муром не предоставляется возможным».Уже через месяц детям идти, а вернее, ехать в школу. А на чём - до сих пор неясно. Родители написали заявление в прокуратуру. Отказываться от 18 -й школы они не хотят.Нина Глизница, Илья Хлудов"Вести-Владимир"