В районе 97-го километра трассы М-1 в городе Можайск Московской области произошло крушение мотодельтаплана, передает сайт . Сообщается о двух погибших в результате ЧП. Ранее в СМИ появлялась ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-08-2020-pogibli-lyudi-pod-moskvoj-razbilsya-deltaplan.html" target="_blank">Погибли люди: под Москвой разбился дельтаплан</a> - В районе 97-го километра трассы М-1 в городе Можайск Московской области произошло крушение мотодельтаплана, передает сайт . Сообщается о двух погибших в результате ЧП. Ранее в СМИ появлялась ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-08-2020-pogibli-lyudi-pod-moskvoj-razbilsya-deltaplan.html]Погибли люди: под Москвой разбился дельтаплан[/url] - В районе 97-го километра трассы М-1 в городе Можайск Московской области произошло крушение мотодельтаплана, передает сайт . Сообщается о двух погибших в результате ЧП. Ранее в СМИ появлялась ..