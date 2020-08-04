В районе 97-го километра трассы М-1 в городе Можайск Московской области произошло крушение мотодельтаплана, передает сайт . Сообщается о двух погибших в результате ЧП. Ранее в СМИ появлялась ..

В районе 97-го километра трассы М-1 в городе Можайск Московской области произошло крушение мотодельтаплана, передает сайт "". Сообщается о двух погибших в результате ЧП. Ранее в СМИ появлялась информация об одной жертве и одном пострадавшем. Уточненные данные сообщили в региональном управлении МЧС.