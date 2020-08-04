Всего на территории региона зафиксировано 5683 случая заражения COVID-19

По данным Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки на 4 августа в регионе лабораторно подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.4 заражённых выявлено в Гусь-Хрустальном районе;3 – в Ковровском;3 – в Муромском;2 – в Радужном;2 – в Киржачском районе;2 – во Владимире;2 – в Александровском;1 – в Камешковском;1 – в Суздальском;1 – в Кольчугинском;1 – в Судогодском;1 – в Меленковском;1 – в Вязниковском.Всего на территории региона зафиксировано 5683 случая заражения COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено во Владимире – 972, Гусь-Хрустальном районе – 824 и в Петушинском районе – 657.