14 июля ГБУ ВО «Экорегион» совместно с МАУДО г. Владимира «СЮН» Патриарший сад» провели эколого-просветительскую исследовательскую игру «Юный эколог», в ходе которой юные экологи изучали ..

14 июля ГБУ ВО «Экорегион» совместно с МАУДО г. Владимира «СЮН» Патриарший сад» провели эколого-просветительскую исследовательскую игру «Юный эколог», в ходе которой юные экологи изучали флору и фауну прибрежной территории правого берега Клязьмы.В рамках исследовательской игры дети проводили опыты с целью выяснения качества воды. Проверили ее pH, цветность, содержание нитратов. Также юные исследователи послушали лекцию об обитателях воды и даже обнаружили некоторых из них : прудовика, водомерку, пиявок, беззубку, ранатру, водного клопа плавта, водяного палочника и др.После визуального осмотра представителей фауны, все они были отпущены в свою естественную среду обитания, никто из них не пострадал. Кроме изучения представителей флоры и фауны сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» рассказали, как проводиться мониторинг водных объектов и для чего это нужно делать.В результате проведенного исследования участники игры оценили воду в р. Клязьма как «загрязненную» (4 класс степени загрязнения) - виды бентоса, относящиеся к индикаторам чистой воды, к сожалению, в реке не обнаружены.По завершению всех исследовательских мероприятий, ребята проявили немного творчества и нарисовали самых ярких представителей речной фауны, которых они нашли за время игры. Итогом изучения стало присуждение звания Юного Эколога, всем участникам эколого-просветительской исследовательской игры.