В регионе-33 ЕГЭ будет сдавать 5391 школьник.

Сдача единого государственного экзамена начнётся с 23 мая 2024 года. Также благодаря нововведениям ученик, считающий, что получил слишком низкий бал по одному из предметов имеет шанс на пересдачу в сроки приёмной кампании.Стоит учитывать, что пересдача по заявлению полностью аннулирует прошлый результат, а новые баллы могут оказаться ниже старых. Также есть возможность изменять и дополнять список предметов при наличии уважительных причин. Заявления на сдачу физики или математики можно подать за две недели до самого экзамена.