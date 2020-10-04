Фестиваль приурочен к 85-летнему юбилею Народного артиста СССР Армена Джигарханяна и 65-летию его творческой деятельности, а также к 25-летнему юбилею театра.

Владимирский областной академический театр драмы открыл своим выступлением первый фестиваль «Премия Джигарханяна».Фестиваль приурочен к85-летнемуюбилеюНародного артиста СССРАрмена Джигарханяна65-летию его творческой деятельности, а также к25-летнему юбилею театра.Он получил международной статус, так как на него согласились приехать театры из Армении и Македонии, однако из-за пандемии они не смогли принять участие. В Москве соберутся коллективы из девяти городов России, среди них - Владимирский театр драмы. Актеры показали зрителям и жюри спектакль «Тайна старого дома» по произведениям Ольги Гуниной в постановке Юлии Беляевой.Спектакль рассказывает о замужних сестер, которыеприезжают в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей. И тут их посещают ностальгические воспоминания детства, юности; увлекательные, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории.В целом программа продлится до 11 октября. Состоятся показы постановок «Человек из Подольска» Химкинского драматического театра «Наш дом» , «Сережа очень тупой» Тамбовского молодежного театра, «Как дружат мужчины». Также зрители увидят спектакли «Светлые люди» Камышинского драматического театра, «Мертвые души» театра «Камерная сцена» из Лобни, «Война еще не началась» Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова.(Фото: drama_vladimir)