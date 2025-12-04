Новогодняя красавица косится вправо.

Во Владимире в очередной раз криво поставили главную новогоднюю елку. Об этом жители рассказалиНовогодняя красавица косится вправо.Однако пока елка не украшена. Есть шанс, что недочет будет исправлен. Напомним, ранее мы писали, что