Регистрация самовыдвиженцев для праймериз «Единой России» в регионе продолжается. Всего по стране уже заявилось около двух с половиной тысяч человек. 18 из них подали свои заявки для

Регистрация самовыдвиженцев для праймериз «Единой России» в регионе продолжается. Всего по стране уже заявилось около двух с половиной тысяч человек. 18 из них подали свои заявки для предварительного голосования и во Владимирской области. Среди них – Сергей Евгеньевич Телегин. Главврач роддома № 2 окончил Ивановскую медицинскую академию. В медицине он уже более 20 лет. В