Оперативный штаб опубликовал последнюю статистику, показывающую темпы распространения коронавирусной инфекции в России.

Оперативный штаб опубликовал последнюю статистику, показывающую темпы распространения коронавирусной инфекции в России.Как показывают опубликованные в Сети данные, за минувшие сутки в России ковид выявили у 23 120 человек человек. За это же время выздоровели 20 370 пациентов. Сообщается о 794 летальных случаях.Тройку лидеров печального антирейтинга по числу заразившихся среди российских регионов по-прежнему возглавляет Москва. Из столицы сообщают о 3227 заболевших. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где зарегистрировали 1911 пациентов с ковидом. Следом за Северной столицей идет Подмосковье, где заболели 1287 человек.Всего число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России достигло отметки в 6 379 904 человек. Тогда как выздоровели за все время наблюдений лишь 5 700 212 пациентов. Говоря же о числе летальных исходов специалисты называют цифру в 162 509 человек.Как неоднократно подчеркивали специалисты, избежать очередной волны заражений можно. Для этого даже нет нужды сажать всю страну на строгий карантин. Достаточно провести массовую вакцинацию.Прививка от коронавируса поможет не только обществу в целом, но и каждому конкретному человеку в частности. Он будет иметь куда как меньше шансов заразиться, а даже в случае болезни убережет себя от серьезных осложнений.